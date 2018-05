20 põhjust põhitöö kõrvalt oma ettevõtte rajamiseks

9. Saad alustada väikeselt ja kasvatada oma äri orgaaniliselt tasapisi, ei pea võtma pangalaenu kiireks kasvuks.

10. Saad maksueelse sissetuleku pikaajaliselt investeerida. Kogud oma ettevõtte arvele raha ja ostad aktsiaid või kinnisvara, mis hakkab omakorda tulu teenima.

11. Tänu internetile on oma ettevõtte asutamine ja haldamine väga lihtne. Asutamine võtab aega loetud minutid, pangaarve avamine samuti napi pooltunni.

12. See on lõbus. Saad tegeleda oma hobiga ja sellega raha teenida.

13. Saad proovida uut karjääri. Võib-olla oled unistanud fotograafiks saamisest, aga pole veel päris kindel, kuidas see sulle sobib? Saad riskivabalt väikeses mahus katsetada.

14. Oma ettevõtte arendamise käigus kohtud uute ja põnevate inimestega. Sinu suhtlusoskus areneb kindlasti oluliselt edasi, leiad endale uusi sõpru ja tuttavaid.

15. Kui tegeled alaga, mis sulle tõelist huvi pakub, siis omandad uusi teadmisi väga kiirelt. Ja targalt toimetades ning oma teadmisi teistega jagades omandad oma ala eksperdi staatuse. See omakorda võimaldab sul leida uusi teenimisvõimalusi, nii palgatööl kui oma väikefirmas.

16. Sa saad alustada väga väikeste investeeringutega.

17. Inimesel, kes on jõudnud tavapärasel töökarjääril oma laeni või on kontorirutiinist tüdinud, on samuti mõistlik hakata vaikselt oma äri arendama. Kui su äri on jõudnud piisavalt suure mahuni, saad põhitööst loobuda.

18. Keegi ei diskrimineeri sind vanuse, välimuse või soo tõttu.

19. Teised ettevõtted vajavad tihti juhuslikke väikesemahulisi teenuseid, näiteks tõlkimine või toimetamine, ning alati eelistatakse sellist teenusepakkujat, kellel on võimalik arve esitada.

20. Kui alustad oma kõrvaläri juba varases nooruses, enne pere loomist, saad hiljem väikeste laste kõrvalt paindlikult töötada.