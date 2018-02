2017 oli turismile rekordaasta: majandusele 100 miljonit eurot lisaraha

EASi turimiarenduskeskuse juht Tarmo Mutso Foto: Priit Simson

Täna tutvustasid statistikaamet ja EAS Tallinna lennujaamas eelmise aasta turismistatistikat. Rõõmustamiseks põhjust on - numbrid on ajalooliselt kõrgel tasemel ja prognoositavalt - lõplikud numbrid pole veel teada - jättis see 100 miljonit eurot lisaraha Eesti majandusse. Ei tasu aga unustada, et rekordi taga on suuresti Tallinnas peatunud euroametnikud, keda järgmistel aastatel oodata pole.