Eesti Energia kinnitab, et 2013. aastal tööle hakanud Enefit280 õlitehas on viimasel ajal töötanud koormusega 92% projekteeritud võimsusest ja töötab kasumlikult. Tehnoloogiat lubatakse arendada selliselt, et uue võimaliku õlitehase tootlus oleks piisav ka 60 dollarise naftahinna juures.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et tehas on selgelt võimeline projektvõimsusega töötama, täna peab vaeva nägema, et tagada stabiilsus ja töökindlus. "IV kvartal tõestab, et oleme sellele väga lähedal,"ei täpsustanud Sutter rohkemat, põhjendades hilisemat numbrite avalikustamist börsireeglitega.

"2016. aasta alguses mõjutas õli tootmist viimase 12 aasta kõige madalam nafta maailmaturu hind. Naftabarreli hind langes alla 30 dollari. Seetõttu vähendasime tootmist ja tõime õlitehaste plaanilise hoolduse aasta esimesse poolde. Aasta teises pooles, kui õli hind liikus tõusujoones, suurendasime toodangut. Madalate ja muutlike vedelkütuste maailmaturuhindade puhul on märksõnaks efektiivsus. Oleme suutnud tuua kulusid alla alates põlevkivi kaevandamisest, logistikast kuni õlitootmiseni, kus oleme tehnoloogiliste ja protsessi täiendustega suutnud õli omahinda alandada. Keerulises turusituatsioonis oli kindlasti abiks ka põlevkivi ressursitasu sidumine õli maailmaturu hinnaga alates eelmise aasta 1. juulist," lükkas Sutter ümber kuuldusi uue tehase endiselt vaevalisest käivitamisest.

270 miljonit eurot

"Enefit280 tehnoloogia on ennast tõestanud, tehas töötab stabiilselt ja ligilähedaselt projekteeritud võimsusele. Eriti oluliseks peame seda, et Enefit280 õlitehase heitmed on oluliselt madalamad võrreldes tänase parima võimaliku tehnoloogia nõuetega, õhuheitmed on kordades madalamad võrreldes kõikide teiste maailma põlevkiviõlitehastega. Võrreldes teiste tehastega, on Enefit280-l oluliselt kõrgem energeetiline efektiivsus, 85%, s.t toodame samast kogusest põlevkivist rohkem õli, aga lisaks ka elektrit ja gaasi.

Innovatsiooniga kaasnevad alati ka riskid, kuid riskide võtmine on end tänaseks tõestanud. Tehase maksumus ulatub tänase seisuga ca 270 miljoni euroni. Tänaste õlihindadega töötab Enefit280 kasumlikult."

Põlevkivibensiini seadme investeerimisotsus sel aastal

Septembris tootsid Eesti Energia õlitehased rekordilised 38,4 tuhat tonni õli, rekordeid tehti ka neljandas kvartalis. "Rekordtoodangus oli suur panus ka Enefit280 õlitehasel, mis tootis näiteks septembris üle 18 000 tonni õli ehk andis ligi poole kogu toodangust. 3. kvartalis moodustas vedelkütuste müük kontserni 171 miljoni euro suurusest müügitulust 12% ja Enefit280 toodangul on siin kindlasti oma positiivne mõju. Täpsemad 4. kvartali toodangunäitajad avaldame majandusaasta aruandes veebruari lõpus. Kuna eelmise aasta lõpp tõi kaasa vedelkütuste turuhindade tõusu, on kasvanud ka tulu toodetud ja müüdud õlist," lubas Sutter.

"Tehnoloogia arendamine on pidev protsess, kindlasti teeme ka edaspidi uuendusi Enefit280 õlitehases. Näiteks plaanime ehitada õlitehasele lisaseadme, et õlitootmisel tekkivast põlevkivigaasist täiendav kogus põlevkivibensiini eraldada. Põlevkivibensiin on kõige väärtuslikum põlevkiviõli toode, mida saab müüa kõrgema hinnaga kui teisi põlevkiviõli fraktsioone. Investeerimisotsuse teeme käesoleval aastal. See täiendus suurendab kogu õlitehase tootlust.

Meie arenduste eesmärgiks on suurendada põlevkivist õli tootmise konkurentsivõimet nii, et üle 60 dollarilise naftabarreli hinna juures oleks uue võimaliku õlitehase tootlus piisav ja omanik saaks teha järgmise õlitehase investeerimisotsuse."