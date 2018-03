2eurose laulupeomündi joonistuskonkursi võitis Tõrva tüdruk

Laupäeval andis Eesti Pank üle auhinnad kaheksale lapsele, kes jõudsid laulupeo 150. aastapäevaks tehtava 2-eurose kujunduse leidmiseks korraldatud joonistuskonkursi finaali. Kolm nädalat kestnud avaliku rahvahääletuse võitis 15-aastase Tõrva tüdruku Grete-Lisette Gulbise joonistus.

Tõrva Gümnaasiumi õpilase Grete-Lisette Gulbise joonistatud 2-eurose kavandi poolt hääletas 2887 inimest ehk 35 protsenti kõigist hääletajatest, keda kokku oli 8322. „Alguses ei tahtnud ma oma kavandeid konkursile saata, sest ei olnud tulemusega päris rahul, kuid pärast vanemate julgustamist saatsin ikka ära,“ ütles võidutöö autor. Oma kavandi tegemisel sai Grete-Lisette ainest laulupeo rongkäigul viibimisest, kus ta nägi uhkeid rõõmuhõikeid, erinevaid rahvariideid ja kus laulupeoliste read looklesid nagu merelained.

„See on täiesti fantastiline, et joonistuskonkursist võttis osa nii palju lapsi. Tänan kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid abi ja laste julgustamise eest. Tegemist on väärika kingiga Eesti riigi juubeliaastal,“ ütles Eesti Panga president Ardo Hansson. Hanssoni sõnul mahub laulupeomündile vaid ühe lapse joonistus, aga tegelikult on kõik finaali jõudnud kaheksa last konkursi võitjad, sest rahvahääletusele saamise võimalus oli vaid üks tuhandest.

Loe veel

iPadi koos joonistuspliiatsiga võitsid Victoria Irval (kuni 3. klass), Marit Peedumäe (4.–6. klass), Grete-Lisette Gulbis (7.–9. klass) ja Miia Laur (gümnaasium). Kaasaskantava kõlari võitsid Lennart Teinbas (kuni 3. klass), Kaarel Lusti (4.–6. klass), Elizaneth Saks (7.–9. klass) ja Birgit Raidna (gümnaasium). Joonistuskonkursile kõige rohkem kavandeid saatnud Koeru Gümnaasiumi kunstiõpetajat Mari-Liis Männikut tunnustas Eesti Pank 1000-eurose kunstitarvete kinkekaardiga.



Grete-Lisette Gulbise kavandiga jätkab tööd Eesti Pank koos münti vermima hakkava rahapajaga, et muuta kavand selliseks, mida on tehnoloogiliselt võimalik mündiks vermida. Seejärel kinnitab mündikujunduse Eesti Panga nõukogu ning kujundus läbib kooskõlastusringi riikide ja Euroopa Liidu tasandil. Erikujundusega 2-eurone laulupeo münt jõuab ringlusse 2019. aasta esimesel poolel.

Taust

· Eesti Pank, ERRi Lastejaam ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus kutsusid mullu sügisel kõiki lapsi ja kuni 19-aastaseid noori saatma keskpanka joonistusi, mille seast valitakse laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2-eurose mündi kujundus. Joonistusi koguti neljas vanuserühmas: koolieelikud kuni 3. klass; 4.–6. klass; 7.–9. klass; gümnaasiumiõpilased ja kuni 19-aastased noored.

· Mullu sügisel toimunud joonistuskonkurss oli erakordselt populaarne, kokku saatsid lapsed konkursile ligi 8000 tööd. Eesti eri paigust laekunud joonistuste arve vaata infograafikult.

· Saadetud kavandite seast valis keskpanga 12 liikmest koosnenud eelžürii mullu detsembris välja 96 joonistust, mis läksid hindamiseks žüriile. Eelžürii koosnes keskpanga töötajatest ja iga joonistust hindas vähemalt kolm inimest.

· Jaanuari lõpus kogunenud mündižürii valis omakorda välja kaheksa kavandit (igast vanuserühmast kaks), mis osalesid kolmenädalasel rahvahääletusel. Mündižüriisse kuulusid Eesti Panga nõukogu liige Liina Tõnisson, kunstnikud Maria Valdma, Mall Nukke ja Vano Allsalu, 2019. aasta laulupeo peadirigent Peeter Perens, laulupeo dirigent Maret Alango, helilooja Pärt Uusberg ja ERRi lasteprogrammi vanemtoimetaja Margus Saar. Keskpanga töötajatest osalesid žüriis asepresident Madis Müller, sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve ning kujundaja Triinu Talve.

· Kolm nädalat kestnud avalikul internetihääletusel valis kaheksa lapse joonistuse seast oma lemmiku kokku 8322 inimest. Iga hääletaja sai valida vaid ühe lemmiku poolt. Hääletusel osalesid joonistused neljas vanuserühmas, igast rühmast kaks. Oma vanuserühmas kõige rohkem hääli kogunud töö autorid said auhinnaks iPad Pro koos joonistuspliiatsiga ning teisele kohale jäänud tööde autorid kaasaskantava kõlari.

· Eesti Pank võib võidukavandi kujundust enne müntide vermimist koostöös autoriga veel täpsustada.

· Enne mündi vermimist kooskõlastatakse kujunduskavand riikide ja Euroopa Liidu tasandil.