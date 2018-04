30 000 eurot kuus ja rohkem: kui palju teenivad Läti riigifirmade juhid?

Eelmisel aastal teenisid Läti riigifirmade juhtidest kõige rohkem lennufirma Air Baltic juht Martin Gauss, telekomifirma Lattelecom juht Juris Gulbis ja metsafirma Rīgas meži juht Aivars Taurinš, kirjutab Läti Delfi nende majanduslike huvide deklaratsioonidele tuginedes.

Air Balticu juht Martin Gauss teenis eelmisel aastal 1,16 miljonit eurot. Kui see summa kuude peale ära jagada, teeb see 96 666 eurot kuus. Gaussi palk on riigi- ja munitsipaalettevõtete juhtide seas kõrgeim- mullu teenis ta palgana 579 000 eurot ehk 48 250 eurot kuus. Ülejäänud tulud sai Gauss boonuste ning muude maksetena.

Telekommunikatsioonifirma Lattelecom juht Juris Gulbis teenis eelmisel aastal 396 000 eurot. Tema palk oli seejuures Gaussi järel suuruselt teine- 389 000 eurot aastas ehk 32 416 eurot kuus.

Munitsipaalfirma Rīgas meži juhi Aivars Taurinši tulud olid mullu 213 000 eurot. Suurima osa sellest ei moodustanud mitte palk- see oli mehel 72 000 eurot ehk 6000 eurot kuus, vaid dividendid firmalt Komp ART Eksim ja kompensatsioon firmalt Tirgoņu 1.

Raudteefirma Latvijas dzelzceļš juht Edvins Berzinš teenis mullu 179 000 eurot. Palk moodustas sellest 137 000 eurot, lisaks maksis talle 36 000 eurot RB Rail.

Riigifirma Latvijas valsts meži juht Roberts Stripnieks teenis eelmisel aastal 164 000 eurot, palk oli sellest 152 000 eurot.