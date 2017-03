31 aastat tagasi toimus äriajaloo üks olulisemaid sündmusi. Kui palju oleks sul raha, kui ka sina oleks investeerinud?

31 aasta eest, aastal 1986, läks börsile ettevõte nimega Microsoft. Kerime tänapäeva ning Microsoft, mil börsil küljes märge MSFT, on väärt 501,6 miljardit dollarit. Firma looja Bill Gates on maailma rikkaim inimene 90 miljardi dollariga. Ta on rikkaim olnud juba pea 20 aastat. Milline oli see päev, kui legend börsile tuli? Kas see oli koheselt edulugu? Kes said rikkaks? Ja kui rikas oleks sina, kui sa oleks toona olnud piisavalt nutikas ja ostnud nende aktsiaid? Sellest kõigest kirjutab Celebrity Networth.

Kui Microsoft 1981. aastal tekkis, siis kuulus Steve Ballmerile 8% ettevõttest, Paul Allenile 25% ja Bill Gatesile 45%. Ülejäänud 22% oli jagatud tõenäoliselt kõige õnnelikumate inimeste vahel, kes kunagi on võtnud riski ja mõnda idufirmasse raha on paigutanud. Päev enne Microsofti börsile tulekut tegi sama Larry Ellisoni Oracle. Nad plaanisid müüa 2,1 miljonit aktsiat, 15 dollarit tükk. Esimese kauplemispäeva lõpuks oli aktsia hind 19,25 dollarit. Seda nähti Microsoftile positiivse märgina. Nii tõsteti aktsia alghinda 16 dollarilt 21le. 13. märsti hommikul kell 9:35 alustas Microsoft 25,75 dollariga aktsia eest. Goldman Sachi tegevjuhti kuuldi hüüdmas „See on meeletu! Ma ei ole kunagi midagi sellist näinud - viimane kui üks inimene siin kaupleb Microsofti aktsiatega ja mitte millegi muuga!" Päeva lõpuks oli müüdud 3,6 miljonit aktsiat ning ehhki hind käis ära 29.25 dollari peal, lõpetas see päeva 27,75 peal. Loe veel Kui palju siis oli Gatesi, Alleni ja Ballmeri vara väärtus? 10 miljardit? 20 miljardit? 100 miljardit? Ei, ei ja veelkord ei. Microsoft lõpetas päeva 780-miljonilise turuväärtusega. Gates oli niisiis 350 miljonit rikkam, Allen 195 miljonit ning Ballmer 51,5 miljonit. Et anda mingi võrdluspunkt, siis Snapchat, mis eelmisel nädalal börsile läks, lõpetas avapäeva 25 miljoni dollarilise väärtusega. Tegevjuht Evan Spiegel sai 850 miljonit boonust vaid selle eest, et ta viis firma edukalt börsile. Niisiis sai ta selle eest rohkem, kui oli Microsofti algne turuväärtus kokku. Spiegel saaks boonuse eest osta terve Microsofti, kui tal oleks ajamasin. Gates oli IPO päeval Austraalias puhkusel ja tähistas börsile minekut sellega, et võttis pangast välja 150 000 dollarit ning maksis ära oma Seattle'i maja laenu. Paul Allen oli avapäeval Seattle'is ja ütles kohalikule lehele, et ta on väga rõõmus ja võib-olla läheb ja joob hiljem veidi šampust. Aga kui palju sul oleks raha, kui sa oleks 30 aasta eest ostnud Microsofti aktsiaid ja sul oleks täna veel need alles? Juhul kui sul oleks Nõukogude Liidu viljastavates tingimustes olnud võimalik aktsiaid osta. On ju teada, et Microsoft kasvas väga kiiresti. Aktsia on toonud dividende ja seda on mitmeid kordi tükeldatud. Kui kõike seda arvestada, siis 10 000 dollarit sisse pannud inimene istuks täna 9 miljoni dollari otsas. Olgu öeldud, et kui sa oleks tahtnud saada eriti rikkaks, siis oleks tergem olnud paigutada oma raha Warren Buffetti Berkshire Hathaway'sse. Seda aastal 1964. 10 000 paigutades oleks sul täna 105 miljonit dollarit. 1919. aastal Coca-Colasse 10 000 dollarit pannuna oleks sul täna aga 2,5 miljardit dollarit. Bill Gates on samal ajal maailma rikkaim inimene. Dotcomi mulli tipus ehk 2000. aastal oli tema vara väärtus 136 miljardit dollarit. Täna on see 90 miljardi kandis. Maailma ajaloos on ta rikkuselt 12. tegelane. Fotol on algne Microsofti meeskond enne Seattlesse kolimist.