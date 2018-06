32-aastane salapärane krüptokaevandajast miljardär plaanib viia ettevõtte börsile

Beebinäoga päikeseprillidega t-särki kandev Jihan Wu näib rohkem välja teismelise kui ise rikkuse kokku ajanud miljardärina, kirjutab Bloomberg.

Kuid kuna ta asus varakult krüptoraha maailma, on 32-aastane mees istumas suurima krüptorahavaranduse otsas.

Wu Bitman Technologies on maailma juhtiv krüptoraha kaevandamiseks vajalike seadmete tootja. Hiina ettevõtet on viis aastat ümbritsenud salapära. Nüüd plaanib ta kasvada välja krüptorahanduse sfäärist, mis võib kunagi viia avaliku aktsiapakkumiseni.

Wu rääkis, et Bitmani läinud aasta käive oli 2,5 miljardit dollarit. Temal ja kaasasutajal Micree Zhanile kuulub umbes 60 protsenti ärist. Bitmanil on vähe konkurente, kuid kui kasutada börsil olevaid kiibitootjate Nvidia ja MediaTeki aktsiate suhtarve, oleks ettevõte väärt umbes 8,8 miljardit dollarit. Sellisel juhul oleks kahe kaasasutaja varandus kokku 5,3 miljardit dollarit.

Wu, kellel olevat ettevõttes väiksem osalus kui Zhanil, keeldus avaldamast oma rikkust, kui palju tal on krüptorahasid või muid investeeringuid. Varem ütles ta, et Bitmain on väärt 12 miljardit dollarit. Zhan ei soovinud teemat kommenteerida.

Seni on nende rikkuse suurus vaid spekuleerimisobjektiks, kuid see võib varsti muutuda, kui ettevõte võtab ette börsitee.