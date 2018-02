3500 eurot ruutmeeter: Kakumäe jahisadama krõbeda hinnaga kortereid hakkab vahendama Sotheby's

Haven Kakumäe jahisadama ümbrusesse kerkivaid kortermaju müüb luksuskinnisvaraga tegelev Sotheby's International Realty. Kolme kortermaja kinnistute ruutmeetrihinnad on kinnisvarafirma väärilised - keskmise korteri ruutmeetri hind jääb ca 3100 euro juurde ning küündivad kuni 3500-

3600 euroni.

Haven Kakumäe OÜ juhatuse liikme Neeme Kaarma sõnul on esimesed lepingud klientidega sõlmitud. „Valisime Sotheby oma partneriks, kuna Eesti oludes on tegemist küllaltki eksklusiivse arendusega, milliste müügi kogemus on Sothebyl väga suur. Me näeme ostjatena nii Eesti inimesi kui ka välismaalasi, kes hindavad Kakumäe elukeskkonda ning arendaja poolt pakutavat lisaväärtust kogu sadamakompleksi ja infrastruktuuri arendamise näol," sõnas Kaarma.

Neljapäeval sai Haven Kakumäe elamuarendus nurgakivi.

Haven Kakumäe Residentsi ehitab Nordecon Ehitus ja finantseerib LHV Pank. Arendus hõlmab erinevate planeeringute ja terrassidega 2- kuni 5-toalisi kortereid ning "urban villasid" elamispinnaga 59 m2 kuni 178 m2.

Näiteks üks 173 ruutmeetrine ja viietoaline "urban villa" esimese korruse korter maksab 624 600 eurot (3600 eurot/m2).

Kodulehelt on näha, et mõningad korterid on tänaseks ka müüdud. Näiteks on omaniku leidnud 130 ruutmeetrine ja 404 000 eurot maksev neljatoaline korter või kahetoaline korter, mille 72 ruutmeetri eest küsitakse 241 200 eurot ehk 3350 eurot ruutmeetri eest.