3D-trükitud titaanosad võivad säästa Boeingu Dreamlinerile miljoneid

USA lennukiehitaja Boeing palkas Norsk Titaniumi, et see prindiks esimesed titaanosad 787 Dreamlinerile. Norra 3D-printimisfirma andmetel vähendab nende kasutus lõpuks ühe lennuki ehituse kulusid kahe kuni kolme miljoni dollari võrra.

Boeingi esmaspäeval avaldatud teade on esimene suurem samm, et suurendada 787 kasumlikkust. Ühtlasi näitab see, et üha enam aktsepteerikase 3D-printimisel saadud metallosade vastupidavust.

Tugev ja ülikerge titaan on seitse korda alumiiniumist kallim ja moodustab umbes 17 miljonit dollarit Dreamlineri 265 miljoni dollarilisest kogukulust, kirjutab Reuters.

Titaani kasutatakse ohtralt ka Boeingu rivaali Airbus Groupi A350 lennukis.

Boeing ehitab tavapäraselt 144 Dreamlinerit aastas. Dreamliner muutus kasumlikuks alles mullu, olles varem kuhjanud kokku ligi 29 miljardi dollari suuruse tootmiskahjumi.

Norsk Titanium prindib igale Dreamilinerile tuhendeid titaanosasid.

„Me räägime piltides tonnidest,” ütles Norsk Titaniumi turunduse asepresident Chip Yates. 3D printimist kasutatakse traditsioonilise kalli metallitöötlemise asemel.

Norra ettevõte teatas, et esialgu prinditakse osad Norras, kuid eesmärk on aasta lõpuks saada tööle üheksa printimismasinat USAs Plattsburgis 6220 ruutmeetrise põrandapinnaga tehases.