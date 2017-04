4 asja, mida oodata Trumpi aja esimesest olulisest majandusraportist

Täna avaldatakse Ühendriikide majandusministeeriumi poolt USA presidenti Donald Trumpi aja esimene oluline majandusraport. Mida sellest oodata, küsib CNN Money.

Majanduskasv peaks tulema nõrk. Väga nõrk. Föderaalreservi Atlanta harupank prognoosis esimese kvartali majanduskasvuks kõigest 0,2 protsenti. Kommertspankade ökonomistid on prognoosinud umbes ühe protsendist majanduskasvu. Ükskõik kumba numbrit aluseks võttes on see väga aeglane majanduskasv.

Aasta alguses oli majanduskasv nõrk, kuna USA tarbijad ei avanud rahakotiraudu. Kuises võrdluses vähenes jaemüük nii veebruaris kui märtsis. Eratarbimine annab 2/3 USA majandusaktiivsusest. Ka äride kulutused ei ole kasvanud.

USA majandus on jätkuvalt heas vormis. Kuigi majanduskasv on tagasihoidlik, on teised majanduse näitajad head. Tööpuudus on väga madal – vaid 4,5%. Palgatõus kogub hoogu ja viimastel aastatel on loodud kõvasti töökohti juurde. Bensiin on odav.

Trump lubas 4% majanduskasvu, tema tiim 3% kasvu ja USA keskpank ootab sel aastal 2% majanduskasvu.