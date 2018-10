400 õpetavat pangatöötajat, ökonoomsed postikullerid ja LNG-laevad

Möödunud nädalal teatas Tallink, et otsustas investeerida 250 miljonit teise superlaeva ostuks. Laevafirma juht Paavo Nõgene lubas, et uus laev on veelgi keskkonnasäästlikum ja energiatõhusam. Ühtlasi hakkab see kütuseks kasutama veeldatud maagaasi ehk LNG-d, nagu teeb seda liinil olev Megastar.

Kuigi Megastar ja tema tulevane sõsarlaev on selged näited, kuidas üks transpordiettevõte teadlikult arendab vastutustundlikku ettevõtlust, näeb Läänemere suurim laevafirma valdkonda märksa laiemana.