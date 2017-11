4200-eurose palgaga abilinnapea Riisalu: olen elanud nii, et ei peaks praegu tingimata tööl käima

LP-le antud intervjuus ütleb värske Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu, et kohta ei võtnud ta vastu palga pärast. "Olen inimene, kellel on elu enam-vähem korras. Mind on jube keeruline ära osta." Lisaks räägib ta oma äridest ja mõtetest ettevõtluse ja innovatsiooni vallas, mida nüüd Tallinnas tüürima hakkabki.

"See on teine asi, milles mind süüdistatakse: nii kui sain hea tasuva töökoha pakkumise, läksin IRL-ist minema. Et läksingi raha pärast Tallinna abilinnapeaks. Püüdke mõista, ma olen oma elu elanud nii, et ei pea praegu ilmtingimata tööl käima. Mul on väga kena kodu, oma n-ö hobitalu. Elan mõnusalt looduse keskel. On piisavalt palju ettevõtteid, mida juhivad praegu tegevjuhid. Tahan kõigile oponentidele öelda: ärge minu pärast nii väga muretsege. Olen inimene, kellel on elu enam-vähem korras. Mind on jube keeruline ära osta," jutustas Aivar Riisalu LP-le. Tallinna linnapea töötasu 5288,40 eurot kuus ja abilinnapea töötasu 4220,55 eurot kuus.

Ta loetles üles ka oma ettevõtteid, mida on kokku 14. "Töötajaid on kokku saja ringis. Põhitegevused on toitlustus ja metall. Mul on neli toitlustusettevõtet: Mozart, Jahh, Poogen rahvusraamatukogus jne. On haagisetehas ja ehitusmetalli tootev ettevõte. Ühesõnaga klassikalised väikesed Eesti ettevõtted, mis toovad leiva lauale." Lisaks meenutas Riisalu, kuidas tema koos Heiti Hääle, Juhan Kolgi ja Urmas Pastiga Alexela üles ehitasid. Kõik peale Hääle lahkusid sealt 2007. aastal.

Tema südameasjaks linnapeana on tööstuspargid ja noorte ettevõtjate toetamine.

"Muide, kas tead, et nn Savisaare Lasnamäe tööstuspargid, mida kõik kirusid ja mille üle irvitasid, on lõpuni välja müüdud?," küsib Riisalu intervjueerija käest. "Arvan, et linna võtmeülesanne on toetada suurte magalarajoonide vahetus läheduses linna territooriumile linna maksubaasi panustavate ettevõtete loomist infrastruktuuriga. Muidu libisevad tööstuspargid naabervaldade kätte ja see ei ole Tallinnale kasulik.

Veel on minu jaoks tähtis noorte ettevõtjate toetamine. See potentsiaal tuleb julgemalt ära kasutada. Tahaksin väga, et linna toetus algavale ettevõtjale läheks võimalikult õigesse kohta."

