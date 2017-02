5 asja, mida peaksid laenu võtmisel silmas pidama

Erakogu

Kuidas me seda ka ei sooviks, laenudest ei saa üle ega ümber. Laenud ise ei olegi aga niivõrd halvad, kui seda on rutakas laenamine. Siin on mõned soovitused, mida silmas pidada, kui soovid võtta laenu — olgu selleks kiirlaen või kodulaen.