5 kõige kallimat maali, mis kunagi oksjonitel müüdud

5. Amadeo Modigliani „Nu Couché" (150 miljonit eurot)

Nu Couché AFP

2015. aastal ostis anonüümseks jäänud Hiina kollektsionäär Amadeo Modigliani maali 170,4 miljoni dollariga (150 miljonit eurot).

4. Pablo Picasso „Les Femmes d'Alger (Version O)" (157 miljoni eurot)

Les Femmes d'Alger AFP

1955. aastal maalitud „Les Femmes d'Alger" müüdi 2015. aastal 179 miljoni dollariga (157 miljoni eurot).

3. Paul Gauguin „Nafea Faa Ipoipo" (185 miljonit eurot)

Nafea Faa Ipoipo AP

1892. aastal maalitud teos müüdi 2015. aastal ja esialgu väideti, et hinnaks kujunes 300 miljonit dollarit. 2017. aastal selgus aga maali müümisega seotud kohtuasja käigus, et tegelik hind oli „kõigest" 210 miljonit dollarit (185 miljonit eurot).

2. Paul Cézanne „Kaardimängijad" (220 miljonit eurot)

Kaardimängijad AFP





Paul Cézanne kaardimängijate seeriast, mis maalitud aastatel 1894-1895, on alles viis teost. 2011. aastal ostis Qatari kuninglik perekond ühe viiest maalist 250 miljoni dollariga (220 miljonit eurot).

1. Leonardo da Vinci „Salvator Mundi" (395 miljonit eurot)

Salvator Mundi AFP

See Leonardo da Vinci maal müüdi 2017. aastal New Yorgis 450,3 miljonit dollariga (395 miljonit eurot). Arvatakse, et da Vinci maalis selle pärast 1505. aastat ja selle omanike hulka on kuulunud ka Louis XII ja Charles I.