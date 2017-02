Suur osa majapidamistest elab palgapäevast palgapäevani, kus sissetulek katab vaevu igakuised kulutused. Washington Post tõi välja viis lihtsat sammu, kuidas kitsastes oludes veidi kõrvale panna.

1. Muuda oma arvete maksmise kuupäeva. Arvete tasumise kuupäev peaks langema palgapäeva lähedale, et vältida viiviste tekkimist.

2. Kauple endale parem pakkumine. Suure tõenäosusega on su interneti- ja telefonipakkujal soodsam pakett varnas kui see, mida sa hetkel kasutad. Selle asemel, et oodata nende kõnet, helista ise ja kauple endale parem pakkumine. Enne helistamist uuri, kui palju maksavad konkurentide firmas sarnased pakkumised.

3. Ära ennast unusta. Säästmine on väga sarnane dieedi pidamisele. Pikk ja range piiramine võib lõppeda hoopis alla vandumisega ning kaasata suure laristamise. Selle asemel mõtle endale välja väiksed auhinnad, mida võid lubada, kui oled teatud eesmärgi täitnud.

4. Sea endale tagasihoidlik eesmärk. Traditsiooniliselt soovitatakse inimestel kõrvale panna kolme kuni kuue kuu kulude summa, kuid kui see tundub sinu jaoks liiga suur, siis vali endale tagasihoidlikum eesmärk. Juba ühe kuu kulude suurune säästupagas annab inimesele kindlust.

5. Jälgi oma kulutusi. Kulutuste kontrollimine on lihtsam, kui inimene teab, kuhu ta raha kulub. Eelarvet võik kontrollida kord nädalas ning sealjuures otsida uusi valdkondi, kust kokku hoida.