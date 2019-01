5 põhjust, miks investeerida PAKRI teadus- ja tööstuspargi laienemisse

Tallinnast vähem kui 50 km kaugusel asuv PAKRI teadus- ja tööstuspark (PAKRI) on Euroopas unikaalne kombinatsioon rohelisest targast tööstuslinnast, taastuvenergia tootmisest ning rohetehnoloogia sektori kompetentsikeskusest.

Praegu kogub ettevõte ühisrahastusplatormi Fundwise abil investeeringuid järgmise suurema laienemisetapi ettevalmistamiseks. Põhjuseid PAKRI-sse investeerida on mitmeid, toome neist välja viis olulisemat.

11 aastat keskkonnasäästlikku ja vastutustundlikku ettevõtlust

PAKRI teadus- ja tööstuspark on tegutsenud praeguseks 11 aastat aastat ja kogu selle aja on fookuses olnud keskkonnasäästlikkus ja vastutustundlik ettevõtlus. Tööstuspargi peamised tegevused – unikaalne tark füüsiline keskkond tööstusettevõtetele, taastuvenergia tootmine ja müük ning rohetehnoloogia sektorile fokuseerimine – on ühtlasi PAKRI konkurentsieeliseks. Ainsa tööstuspargina Eestis on PAKRI vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgise omanik ja seda kolm aastat järjest.

Järjepidev arenemine

Tööstuslinnakut iseloomustab järjepidev arenemine – praegu on PAKRI teadus- ja tööstuspargis pidevas väljaehitamises 65 hektarit unikaalselt tarka tööstuslinna. Enam kui 20 000 ruutmeetri suurusel erinevas seisukorras tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb praegu 22 tootmis- ja üle 35 rohetehnoloogia äriteenuste klienti. 2018. aasta detsembri viimastel päevadel valmis tööstuspargil Paldiski linna serval kahe jalgpalliväljaku suurune päikesepark, mis võimsuselt suudaks ära katta ligi 300 kodumajapidamise energiavajaduse.

Energiaalane autonoomsus

PAKRI üks tugevamaid märksõnu on energiaalane autonoomsus ja sellest lähtub ka targa tööstuslinna planeering. Jooksvalt jälgitakse klientide energiatarvet ja suurendatakse selles pidevalt ise toodetud rohelise energia osakaalu. Hoonetes on ruumipõhised monitoorimis- ja kontrollseadmed, valgustuses kasutatakse LED-lampe. Ühe hoonekompleksi küte ja elekter on 100% hakkepuidul töötava koostootmisjaama kaudu, mõnda hoonet köetakse ainult jääksoojusega ja päikesest ning see kõik tähendab kliendile suurusjärgus 30% kokkuhoidu energiakuludelt.

Tugev meeskond

PAKRI meeskonnal on väga tugev energia-, kinnisvaraarendus- ja finantsalane taust ning tänu rahvusvahelisele võrgustikule suudetakse kliente aidata uute toodete ja teenuste arendamisel, ekspordiplaanide tegemisel ja uutele turgudele sisenemisel. Koostöös Tehnopoli teaduspargiga pakutakse rentnikele oma ekspordi- ja mentorvõrgustikku, et toetada Eesti rohetehnoloogiaettevõtete võimekuse kasvu. Tutvu PAKRI meeskonnaga. (LINK: http://pakri.ee/kontakt/)

Jõulised laienemisplaanid

Aastaks 2020 plaanib PAKRI teadus- ja tööstuspark saada Põhja-Euroopa juhtivaks rohetehnoloogia kompetentsikeskuseks ning suurimaks erakapitalil arendatavaks targaks tööstuslinnaks.

PAKRI teadus- ja tööstuspargi ambitsioonikat laienemiskava toetavad üleilmsed trendid, kus kogu tööstus liigub järjest enam selles suunas, et teha rohkem koostööd teadusega. Lisaks loob tööstuspark ideaalsed võimalused ettevõtetevaheliseks sünergiaks. See on juba praegu ja saab alati olema PAKRI üks tugevusi. Järjest kasvav autode maht Tallinnas, piirangud veotranspordile ja suurenevad ekspordinumbrid annavad kindlustunde, et PAKRI on oma asukoha, infrastruktuuri, raudteesõlme, sadamate ja lennujaama lähedusega ihaldusväärne koht, millesse investeerida ja kus oma ettevõtet kasvatada. PAKRI-sse investeerides toetad Eesti rohetehnoloogiaettevõtete arenguvõimalusi, tulemuseks puhtam elukeskkond kõikidele.

PAKRI müügikäive viimastel aastatel on olnud vähemalt 0,5 miljonit eurot, bilansimaht kasvanud üle viie miljoni euro. Laenukoormus on püsinud 1,1 miljoni euro juures ning tööstuspark on stabliiselt genereerinud kasumit. Ettevõtte väärtuseks on hetkeseisuga hinnatud 5,2 miljonit eurot.

PAKRI teadus- ja tööstusparki saab investeerida Fundwise’i ühisrahastusplatvormi kaudu kuni 31. jaanuarini 2019. Eesmärk on koguda 100 000–300 000 eurot, minimaaalne investeeringusumma on 500 eurot. Tööstuspargis saab osaluse omandada konverteeritava laenu kaudu, mis võimaldab investoril konverteerida oma investeering firma osaluseks. Konverteeritava laenu tähtaeg on 2 aastat ja intress 9%.

TUTVU KAMPAANIAGA JA INVESTEERI SIIN!

Tule ja saa osa nutika rohelise tööstuslinna arendamisest!