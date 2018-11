5 põhjust, miks nafta hind on ajaloolisesse langusse kukkunud

WTI barreli hind kukkus eile New Yorgi kaubabörsil 55,69 dollarini, langedes 7,1%, vahendab MarketWatch. Väljaanne loetleb viis põhjust, miks nafta hind, mis alles 3. oktoobril saavutas viimase aasta kõrgeima taseme, on nüüd ajaloolisse langusse kukkunud.

1. Ülepakkumine

Naftariike koondav OPEC otsustas septembris tõsta päevast naftatoodangu mahtu 100 000 barreli võrra ehk 32,78 miljoni barrelini. Rahvusvahelise energiaagentuuri sõnul on tegemist viimase aasta kõrgeima toodangumahuga.

2. Ootamatu samm

USA president Donald Trump vabastas kaheksa ettevõtet 4. novembril Iraani energiasektorile kehtestatud sanktsioonide alt, lubades neil ajutiselt osta Iraani päritolu naftat.

3. Hooajalisus

Kuigi praegu peaksid suuremad naftatootjad sulgema tootmise korralisteks hooldustöödeks, on nad siiski veel aktiivses tootmisperioodis ajal, mil tavaliselt nõudlus nafta järele ka väheneb.

4. Trump

USA president on pikemat aega tagunud nafta hinna langetamise trummi. Sel esmaspäeval tegi a taas Twitteris postituse, kus nõudis kiiremas korras nafta hinna langetamist.

5. USA toodangumahud

Ameerika nafta toodangu maht hakkas kasvama 400 000 barrelit päevas, jõudes 2. novembriks rekordilise 11,6 miljoni barrelini päevas, suurendades sellega veelgi hirmu ülepakkumise ees.

Kütuseanalüütiku Patrick DeHaani sõnul taastub nafta hind teisipäevasest languses peagi. Kuigi ta möönas, et hinnad võivad veelgi langeda, on põhi juba väga lähedal. Analüütik Matt Badiali märkis, et kõige mõjukam tegija naftaturul, Saudi Araabia on saavutanud toodangulae, mida ta pikalt ei suuda sellisel tasemel hoida.