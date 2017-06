50 000-eurone nõue: Facebookis kritiseerimine võib eestlannale kalliks maksma minna

Üks kolme lapse ema on saamas kallist õppetundi sellest, et sotsiaalmeedias peab oma sõnade eest vastutama samamoodi kui mujal avalikus ruumis. Naine, kes seadis Facebookis korduvalt kahtluse alla tuntud tootja Brittoni turvatoolide ohutuse, sai advokaadibüroolt ootamatu nõude oma väited sotsiaalmeedias ette antud sõnastusega ümber lükata ning tasuda õigusabikulud 1500 euro ulatuses, vastasel korral nõutakse talt kohtus välja 50 000 eurot valuraha lisaks, pluss tuhandeteni ulatuvad menetluskulud. Oma kahtlustele, mida ta sotsiaalmeedias õhku viskas, pole ta aga siiani vastuseid saanud, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Lõpetage see jama ära, see ammu teada, et Brittoni turvatoolid tellitakse Aliexpressist, odavaks teeb need see, et nad on hulgi tellitav kräpp nagu kõik muu seal. Vaatasin eile Brittoni poes ühte turvahälli, see on ju õhuke nagu munakoor! Mingeid teste sellele tehtud ei ole, sest see lendaks juppideks juba kõrgemalt kukkudes, ühtegi avariid see üle ei elaks. Te räägite mingit tootearendusest, mis võtab aega pool aastat, poole aastaga täpselt sellise munakoore saakski. See jutt, et hiinlased Brittonit võltsivad, on lausa naeruväärsuse tipp. Varsti leiame Brittoni turvatoolid Rapex listist, küll tuleb ka see aeg, seni aga testivad lapsevanemad neid taburette oma laste peal ja Brittoni "tootearendajad" vaatavad pealt ja hõõruvad käsi kokku, sest raha tuleb."

See on üks mitmest emotsionaalsest postitusest, mille Kaisa Kullamaa Facebooki kinnisesse gruppi "Turvahällide ja -toolide jutunurk" ja Britton Eesti Facebooki lehele tegi ning mille eest advokaadibüroo Triniti kodumaise turvatoolide tootja OÜ Speli Baltic volitusel talle nõudekirja saatis. Kirja sisu on detailne: üles on loetletud kõik Facebooki gruppi tehtud postitused, mille ümberlükkamist ettevõte enda poolt ette antud sõnastuses nõuab.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.