Täna öösel kell 00.30 Tallinnasse jõudnud Megastari vöörirambil avastati rike, mille tõttu ei saanud laevalt õigel ajal väljuda umbes 50 kaubaautot.

Tallinki avalike suhete juht Luulea Lääne sõnul oli öösel tehniline probleem Tallink Megastari vöörirambiga, mille kaudu väljuvad suured kaubaautod.

"Ülevalt said sõiduautod kenasti maale, aga umbes 50 kaubaautot said maha paar tundi hiljem, kui laev pöörati ümber ja autod laeti maha ahtrirambi kaudu. Probleem on praegu lahendatud ja järgmisi reise see ei mõjuta," ütles ta.

Tegemist ei ole Megastari esimese tehnilise rikkega. Esmaspäeval hilines väljumine Tallinna sadamast tund ja 10 minutit, sest vöörirampi ei suudetud sulgeda. "Laev on uus ja osasid andureid on vaja kohedada. Meil on väga hea koostöö ettevõttega, kes need paigaldas, ning nende spetsialistid on meil kohe olemas ja saavad kiirelt reageerida," kommenteeris Lääne.