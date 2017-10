50 miljardile dollarile hinnatud Hiina taksoäpp saab sekundis 600 sõidutellimust

Kui räägime sõidujagamisteenusest Hiinas, siis paljud ei kujuta kindlasti ettegi, milliseid mahtusid see tähendab ja kuidas seda kõike hallatakse?

Me Didi Chuxingis pakume liikuvusteenust (mobility service). Meil on Hiinas üle 17,5 miljoni juhi 400 linnas ja Didiga tehakse üle 25 miljoni sõidu päevas. Seda on kaks korda rohkem kui kõikide turul tegutsevate konkurentide sõidud kokku. Ühest Didi rakendusest saab valida erinevaid transpordivariante tavalisest taksost ja privaatjuhist kuni Didi bussiliinidele pileti ostmiseni. Eraldi saab tellida näiteks autojuhi teenust (Designated Driving) või pakkudagi otseses mõttes sõidu(kulude)jagamist reisijaga, kes liigub autojuhiga samasse suunda (Hitch).