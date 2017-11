640 miljonit maksnud Auvere elektrijaam ei ole ikka valmis, ehitaja lubab üleandmist aasta lõpuks

Suurima investeeringuna end Eesti ajalukku kirjutanud Eesti Energia 638 miljonit eurot maksnud Auvere elektrijaam pidi ehitaja poolt algsete plaanide kohaselt üle antud olema 2015. aastal. Heitmete piirnormidega seotud probleemide tõttu lepiti eelmise aasta lõpus kokku, et ehitaja General Electric annab selle üle 2017. aasta oktoobri lõpus. Nüüd on aga üleandmise aega jälle pikendatud, seekord käesoleva aasta lõpuni.

Eesti Energia teenis eelmisel aastal rekordkasumi, millest olulise osa moodustas 68,6 miljoni eurone tulu, mis saadi General Electricult leppetrahvina. Leppetrahv kattis perioodi 2015. aasta novembrist kuni 2016. aasta novembrini. Sel aastal on GE maksnud täiendavalt leppetrahve pea 20 miljoni euro ulatuses: esimeses kvartalis 5 miljonit, teises kvartalis 5,6 miljonit, kolmandas kvartalis 8,8 miljonit eurot.

Kuigi elektrit on tootnud Auvere elektrijaam 2015. aasta maikuust, ei suutnud ehitaja kokkulepitud ajaks jaama Eesti Energiale ametlikult üle anda. Põhjuseks probleem jaamale paigaldatud kottfiltritega, mis ei suutnud heitmenormidele vastavalt eralduvat tolmu kokku koguda. General Electric lubas uue kottfiltri ehitada hiljemalt tänavu aasta juulikuuks ning jaama üle anda oktoobri lõpus.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Energiatootmise juhi Tõnu Aasa sõnul käivad hetkel elektrijaama vastuvõtukatsetused. "Auvere elektrijaama üleandmist pole veel toimunud," kinnitas Aas. "GE on võtnud kohustuse elektrijaam Eesti Energiale käesoleva aasta lõpus üle anda."

Ta kinnitas ka, et tolmuprobleem, mille tõttu tuli uus kottfilter jaamale ehitada, on lahenenud. "Tolmu heitmed jäävad ka maksimaalsel koormusel töötades allapoole normi. Ehitajaga on kokku lepitud ka leppetrahvi maksmise metoodika, mis eeldab, et trahvi makstakse kui elektrijaam ei tööta etteplaneeritud režiimis."

See tähendab, et kui Eesti Energia näeb, et elektri turuhinnad võimaldavad töötada elektrijaamal maksimaalse võimsusega ja mingil põhjusel ei saa elektrijaamas seda teha, tuleb General Electricul vastavalt kokkulepitud metoodikale maksta leppetrahvi. "Kui jaam aga suudab tootmisplaani täita ning annab etteplaneeritud koguse energiat, siis ei tule leppetrahvi maksta," selgitas Aas. Siiani on GE pidanud järjepidevalt siiski leppetrahve tasuma.