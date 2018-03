7000 allkirja kogunud pöördumise algataja: me nõuame tselluloositehasele restarti!

Homme antakse Tartu volikogu erakorralisel istungil üle Tartu apelli pöördumisele antud tuhanded allkirjad. Apelli töörühma liikme Asko Tamme sõnul on eesmärgiks alustada puidurafineerimistehase rajamise protsess otast peale.

Pöördumise algatusrühma liige Asko Tamme ütles, et allkirjastajate soov on puidurafineerimistehase püstitamiseks vajaliku riigi eriplaneeringu tühistamine. "Me tahame, et protsessiga alustataks otsast peale. Me tahame restarti," ütles ta.

"Riigi eriplaneering on seda tüüpi investeering, millega tehakse riigi funktsioneerimiseks vältimatuid ja vajalikke asju. Nüüd on riik läinud riigi eraplaneeringusse ühe eraprojektiga, mis on muuhulgas äärmiselt keskkonnaohtlik. Me soovime, et selle protsessiga alustataks otsast peale," ütles ta.

Tamme sõnul seisneb probleem selles, et enne riigi eriplaneeringu algatamist oleks pidanud riik finantseerima keskkonna ja sotsiaalmajanduslikke eeluuringuid, kuid seda ei tehtud. Praeguse keskkonnamõju uuringu on tellinud tehase ehitaja Est-For Invest. "Otseselt tselluloositehase vastu me pole, aga on oluline, et mustad stsenaariumid peaksid olema uuritud ja välja lülitatud enne, kui protsess algatada," lisas ta.

Loe veel

Kas Tartu linnal oleks õigus nõuda valitsuse korralduse „Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ tagasivõtmist? "Tartu linn on kohalik omavalitsus. Tartu linnal on õigus kõike nõuda, aga valitsusel pole kohustust Tartu linna soovidele järgi anda," ütles Tamme.