857 miljardit võttis sõna juhtide palga teemal: tänavu räägime, järgmisel aastal tegutseme

Statens Pensjonsfond Utland, ehk rahastu, mida maailm tunneb Norra naftafondina, on võtnud selge seisukoha: juhtide tasustamine peab olema selline, et see toodab firmale ja aktsionäridele väärtust. Ühtlasi ähvardab 857 miljardit eurot haldav fond edaspidi kasutada aktsionäride koosolekul oma hääleõigust, kui teda kuulda ei võeta.

"Sel aastal räägime, järgmisel kasutame oma hääle jõudu," ütles fondi kvartalitulemuste tutvustamisel Oslos fondi tegevjuht Yngve Slyngstad.

Fond avaldas kodulehel nägemuse tegevjuhtide tasustamisest, milles rõhutatakse lihtsust, läbipaistvust ja orienteeritust ettevõtte pikaajalisele tulemuslikule tegutsemisele. Fondi hinnangul võiks pensionikindlustus olla vaid väike osa tasustamisest, samas võiks ettevõtte juhte tasustada ka aktsiatega, et nad saaksid koos aktsionäridega osa kursi tõusust ja mõõnast. Fondi nägemuse kohaselt peaks tegevjuhi tasu määratama igal aastal.

Fondi teatel hakatakse oma nägemuse elluviimisest rääkima nii otse ettevõtetega, kus ollakse osanikud, kui ka teiste suurinvestoritega.

Norra naftafondil on osalus ligi 9000 firmas üle maailma. Fond on üks maailma suurimaid investoreid; märtsi lõpus ulatus selle vara maht eurodesse arvestatult 857 miljardini.

Fondi investeeringud on kirjas selle kodulehel. Eestisse on fond investeerinud praeguse seisuga kokku 10,4 miljonit eurot, sel on kuue börsifirma aktsiaid: Tallink, Merko Ehitus, Ekspress Grupp, Silvano, OEG ja Tallinna Kaubamaja.

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel on fondi esindajad juba mitmel korral ettevõtete üldkoosolekutel juhtide tasutamise skeemi vastu hääletanud.

Statens Pensjonsfond Utland on ka varem näidanud end aktiivse investorina. Näiteks on fond võtnud positsiooni, et ei investeeri relvakaubandusse. Nüüd on fond loobumas osalustest globaalset ilmamuutust tagantutsitavates ettevõtetes.