9 põhjust, miks kasutada mobiilipanka

Enamikul meist on iga päev kindel rutiin ja iga minut arvel. Kui kuskil juhtub järjekord olema, satub kogu päevakava ohtu. Kõik, mis teeb elu kiiremaks ja lihtsamaks, on enam kui teretulnud.

Mobiilipanga kasutajaid tuleb kuust kuusse juurde tuhandetes. Ja põhjus on väga lihtne – kes kord on hakanud mobiilipanka kasutama, ei kujuta igapäevast elu ilma selleta enam ette.

1. Hoia aega kokku

Aega pole meil teatavasti kellelgi ülemäära palju. Mobiilipank tähendab, et kõik Sinu rahalised vahendid on igal hetkel Sinu käeulatuses ja käsutuses. Nii saad näiteks bussisõitu kasutada selleks, et tasuda arveid.

2. Ülevaade rahaasjadest

Arvete tasumine, kontojäägi seis või palgamakse ootamine – mobiilipank võimaldab oma rahaasjadel reaalajas silma peal hoida. Kas sõber ikka kandis laenusumma tagasi? Või kas müüki pandud kõrvaklappide eest on raha juba laekunud? Kas ajakirja tellimuse eest sai e-arve makstud? Mobiiliteavitused annavad Sulle koheselt märku, kui kontol toimub liikumine ning seejärel saad juba mobiilipangast täpsemalt järgi vaadata, mis kontol toimus.

3. Unusta piinlikud momendid

Millal Sa viimati seisid poesabas, selja taga muljetavaldav järjekord, ja mõtisklesid, kas pead korvist poelindile laotud kaubast loobuma, sest äkki pole kontol piisavalt raha? Enam ei pea Sa muretsema piinlike momentide pärast kassajärjekorras, sest mobiilipank annab teada, kui kontojääk hakkab kriitilise piirini jõudma. Mobiilipangas kulub kontojäägi vaatamiseks vaid paar sekundit, sest seda saab telefonist vaadata ka panka logimata. Kontojääk ilmub mobiilipanga avalehele telefoni raputades või sõrmega üle ekraani libistades. Keskmine kasutaja vaatab mobiilist kontojääki 17 korda kuus.

4. Säilita häid suhteid

Käisite kolleegidega ühisel lõunal ja võtsid arve tasumise enda peale? Jagasite sõpradega ühise sünnipäevakingituse kulusid ja nüüd on hirmus tüütu pidevalt peale käia neile, kes oma osa maksta unustasid? Pole probleemi. Swedbanki mobiiliäpis saad küsida ja maksta raha kiirelt, kus iganes viibid. Määra lihtsalt mobiilipangas summa ja vali sõbrad, kellelt raha tagasi küsida vaja: makselink laekub neile vabalt valitud viisil: sõnumiga, e-postiga või mõnes sotsiaalmeedia äpis. Kui summa on alla 30 euro, ei pea nad mobiiliäppi sisse logimagi.

5. Tasu veebipoe ostude eest mobiilipangas

Oled pärast tööd surmväsinud ja tahad üksnes kiiresti koos toidukotiga ilma liigse pingutuseta koju jõuda? Mobiilipangas saab maksta kaardiga ka veebipoodides. Telli mõnest toidupoest või söögikohast vajalik kraam ette, maksa mobiiliga ja haara toidukott koduteel lihtsalt kaasa. Muide, makseid saab teha ka otse krediitkaardi kontolt.

6. Muuda pangakaartide limiite

Seisad poejärjekorras ja avastad, et ihaldatud sülearvuti eest maksmiseks jääb seadistatud kaardilimiidist väheks? Või avastad välismaal olles, et kaardilimiidist ei piisa hotelli eest tasumiseks? Ära muretse – mobiilipangas on võimalik mugavalt oma kaardi limiite vaid sekundite jooksul muuta.

7. Kaardi kadumise pärast pole vaja muretseda

Pangakaart kadus ära? Ikka juhtub. Mobiilipangas saad selle kiirelt blokeerida. Kui läheb hästi ja leiad kaardi mõne aja pärast siiski üles, siis saad selle hõlpsasti taas aktiveerida. Nii hoiad taas oluliselt aega kokku.

8. Leiad kiirelt pangaautomaadi või -esinduse

Käes on reede õhtu ja Sinu lemmikkohas saab sissepääsu eest maksta üksnes sularahas? Samas ei viitsi väga kaugele sularaha järgi kõndida? Swedbanki mobiiliäpis sisaldub tõhus kaart, kust on võimalik vaadata lähima pangaautomaadi asukohta.

9. Hoia silm peal lapse rahaasjadel

Lastel on tülikas ja ka ebaturvaline taskuraha sularahana kaasas kanda. Seepärast õpetab suur osa lapsevanemaid juba võimalikult varakult oma lapsi elektroonilist raha kasutama. Mobiilipanga saab laps kasutusele võtta juba 7-aastaselt, kuid selleks tuleb lapsele pangaesinduses sõlmida vajalikud lepingud. Mobiilipanka kasutades saab laps ise oma kontojääki kontrollida. Vastasel juhul, kui tal on ainult pangakaart, peaks ta kontojäägi vaatamiseks kasutama pangaautomaati või helistama oma vanematele. Hea on see, et ka lapsevanem ise saab oma lapse kontoseisul silma peal hoida ja vajadusel äpi kaudu raha juurde kanda.

Ja kõige parem selle kõige juures on loomulikult see, et mobiilipanga kasutamise eest ei pea laps mitte midagi maksma!

