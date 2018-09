95% kinnisvaratehingutest tehakse maakleri abil

Aastas tehakse Eestis ligikaudu 50 000 kinnisvara ostu-müügi tehingut, lisaks vähemalt 50 000 eluruumi üüritehingut ja mitukümmend tuhat äripindade üüritehingut. Kinnisvara on võrrelduna teiste varatüüpidega eriline - kinnisvaratehingute summad on suured, kinnisvara ei saa endaga mujale minnes kaasa võtta, kinnisvaral võib olla palju peidetud omadusi, samuti võib tehingute vormistamisel olla palju juriidilisi nüansse, mida tavainimene ei pruugi teada.

Samas enamik inimesi teeb oma elu jooksul vähemalt mõne kinnisvaratehingu, kuid reeglina juhtub seda harva. Seetõttu on üsna keeruline kinnisvaratehingut tehes osata kõigi asjoludega arvestada. Et tehingupoolte riske maandada ja tehingud tõrgeteta teha, kasutavad Eesti inimesed üsna agaralt kas maaklerite või kinnisvarakonsultantide abi. Eestis on ligikaudu 1500 tegutsevat maaklerit, kellest ca 70% on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmed. Kehtiv kinnisvaramaakleri kutsetunnistus on Eesti Kutsekoja andmetel 197 maakleril.

Kinnisvara24 analüüs näitab, et kinnisvaratehingute puhul kasutatakse maaklerite abi 95% juhtudest. Kõige enam kasutatakse maaklerite abi äripindade üürimise puhul, kus maaklerite osakaal on 98.3%. Kõige vähem aga korterite üürimise puhul, kus 36.8% tehinguid teevad omanikud ise.