A. Le Coq: alkoholivaba õlle turuosa teeb lähiajal suure hüppe

Ettevõtte juhi Tarmo Noobi on alkoholivabad õlled kogu maailmas kasvav trend ning kohalik aktsiisi- ja reklaamipoliitika, inimeste terviseteadlikkus ja sportlikud eluviisid suunavad ka Eesti turul üha rohkem tarbijaid alkoholivaba õlle poole.

“Kõigest nelja aastaga on Eestis alkoholivabade õllede osakaal õlleturul kasvanud 46% ja usun, et järgnevad aastad toovad kaasa veelgi suurema hüppe,” ütles Noop.

”Alkoholivabadel õlledel on kahtlemata ka hea ekspordipotentsiaal ja meil on ainsana Eestis võimekus toota absoluutselt alkoholivaba õlut, mida saab eksportida näiteks islamimaadesse,” lisas Noop.

B-vitamiinide sisaldus teeb alkoholivabast õllest ka sobiva spordijoogi, mis aitab pärast pikka füüsilist pingutust kiiresti taastuda. “Kui algselt oli alkoholivaba õlle turule toomise ajendiks soov pakkuda autojuhtidele sobivat alternatiivi, siis praeguseks on teaduslikult tõestatud, et sellel on omadusi, mis teevad alkoholivabast õllest hea taastusjoogi kestvuspordiga tegelevatele inimestele,” sõnas Noop. “Eestlased küll alles avastavad alkoholivaba õlle kui spordijärgse taastusjoogi häid omadusi, kuid näiteks Saksamaal on selline tarbimisharjumus üpriski tavapärane. Alkoholivaba õlut leiab seal tihtipeale ka spordiklubide külmkappidest.” Noop lisas, et mujal maailmas tegelevad õlletootjad ka juba isotoonilise õlle tootmisvõimaluste uurimisega.