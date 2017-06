A. Le Coq-i juht: riigikohtu otsusega on valitsusel vabad käed sõita uute maksudega üle mistahes valdkonnast

A. Le Coq-i juht Tarmo Noop ütles, et niikaua, kuni sotsid on võimul, jätkub majanduse hävitamine ja järjest uute maksude kehtestamine, mille tulemusena kannatame me kõik.

Tarmo Noop tõdes, et riigikohtu otsus on lõplik ja meil tuleb seda aktsepteerida. "Mul on kahju, et Eestist on saanud riik, kus praegune valitsus on oma otsustega öelnud selgelt, et ettevõtluskeskkond pole neile tähtis, kui tahame, siis muudame kõike seda, mida varem on seadustesse kirjutatud ja muudame kardinaalselt," lisas ta.

"Tegelikkuses ei saa enam ükski majandusharu kindel olla oma tuleviku pärast, sest riigikohtu otsusega on valitsusel vabad käed sõita uute maksudega üle mistahes valdkonnast ja hävitada see ning praegune valitsus on ka näidanud, et uusi makse tehes nad ei hooli absoluutselt sellest, kuidas see mõjutab majandust," ütles Noop.

"Antud riigikohtu otsust on väga tähelepanelikult oodatud ka välismaal ja kindlasti mõjutab see otsus edaspidiseid investeeringuotsuseid Eestisse. Ma võin kindlat väita, et välisinvesteeringud Eestisse hakkavad vähenema, sest Eestit enam ei usaldada," rõhutas ta.

Mis puudutab konkreetselt erakorralist lahja alkoholi aktsiisitõusu, siis selle mõjusid hakkame Noobi sõnul nägema täies ulatuses järgmisel aastal, sest praeguseks on lahjat alkoholi massiliselt juba ette varutud.

"Piirikaubandus Lätiga, mis juba tänaseks on plahvatuslikult kasvanud ja moodustab 20% kogu Eesti müügist, tõuseb ligi 50%-ni ja toob endaga kaasa väikeste maapoodide sulgemislaine. Soomalste alkoholiostud Eestist, mis eelmisel aastal moodustas 25% Eesti müügist, kaovad.

Koos sellega väheneb drastiliselt ka turistide arv Eestisse. Kõige selle tulemusel jääb riik ilma 150 miljonit maksueurost, mis sunnib valitsust otsima veelgi uusi makse," kommenteeris ta.

"Kahjuks olen ma veendunud, et niikaua, kuni sotsid on võimul, jätkub majanduse hävitamine ja järjest uute maksude kehtestamine, mille tulemusena kannatame me kõik," ütles Noop.

Saku Õlletehas: suur hinnatõus ainult lahjade alkohoolsete jookide puhul suunab tarbijat kange alkoholi tarbimisele

"Alkoholitootjate prognoosi kohaselt kaotab riik piirikaubanduse kasvu tõttu järgmisel aastal 174 miljonit eurot maksutulu. Sellise summa eest saaks igal aastal ehitada veidi rohkem kui kaks uut Eesti Rahva Muuseumi," ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

"Kõrvuti tööstustele kaasneva majandusliku mõjuga ja riigikassa kahjudega peame väga oluliseks järsu aktsiisitõusu mõju rahva käitumisele. Sedavõrd suur hinnatõus ainult lahjade alkohoolsete jookide puhul suunab tarbijat kange alkoholi tarbimisele. Selles osas oleme Eestis juba täna EL-i keskmisega võrreldes tuntavalt kehvemas olukorras, erinevalt näiteks Euroopa keskmisest õlletarbimisest. Samuti viib see ostma Eesti-Läti piiril korraga suuri alkoholikoguseid ja soetama varusid," ütles ta.

"Loomulikult tähendab see meile tootjana vajadust muutunud turuolukorraga kohaneda. Jälgime tähelepanelikult, milliseks meie ärikeskkond pärast aktsiisitõusu muutub ning sellest tulenevalt teeme ka vajadusel tulevikku suunatud otsused," lisas ta.