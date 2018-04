A. Le Coqi eksport Lätti kasvas 6,6-korda

Õlletootja A. Le Coqi eksport kasvas selle aasta I kvartalis aastaga 63%, teatas ettevõte.

Kokku müüdi esimese kolme kuuga Eestist väljapoole rekordiliselt 5,2 miljonit liitrit. Esimese kvartali kogu müügist moodustas eksport 23% protsenti, ettevõtte juht Tarmo Noop prognoosib selle jätkuvat kasvu.

Noobi sõnul on I kvartali erakordselt suure ekspordikasvu peamiseks mootoriks Läti-suunaline eksport, mis kasvas aastaga 6,6 korda ja moodustab kogu ekspordimahust ligi 40%. A. Le Coqi põhilised ekspordiartiklid olid erinevad õlled, siidrid ja long drink’id.

“Tulenevalt õlle, siidri ja long drink’ide jätkuvalt langevast müügist sisemaal, panustame järjest enam ekspordile,” lausus Noop. “Välisturgudele liikus meie tehasest 30% õlledest, 51% long drink’idest ja 32% siidritest. Olen kindel, et need numbrid kasvavad veelgi,” on Noop veendunud.

Kuigi suurim ekspordikasv toimus Läti suunal, tõusis esimeses kvartalis A. Le Coqi eksport ka 1,8 korda teistesse riikidesse. Noop näeb head ekspordipotentsiaali ka äsja turule jõudnud kahes uues alkoholivabas õlles.

A. Le Coqi peamised ekspordiriigid on Läti, Taani, Saksa, Tšehhi, Holland, Lõuna-Aafrika, Kreeka ja Venemaa. Kaugetest turgudest eksporditakse veel näiteks Austraaliasse, Taisse ja Kanadasse. Kokku ekspordib A. Le Coq 26 erinevasse riiki.