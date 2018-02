A. Le Coqi juht: oleme pidanud ebaõnnestunud aktsiisipoliitika tõttu koondama 30 töötajat

A. Le Coqi juhatuse liige Tarmo Noop rääkis, et ettevõte pidi detsembris koondama aktsiisitõusu tõttu 30 töötajat ehk 10% oma töötajaskonnast.

Noop ei osanud hetkel prognoosida, kas koondamisi tuleb veel. Kuigi kõik kolm koalitsioonierakonna ministrit on öelnud, et 2019. aastaks kavandatud aktsiisitõus võiks ära jääda, ei parandakse see Noobi sõnul olukorda. "Ka aktsiisi laekumist mitte," ütles ta.

Põhjus seisneb tema sõnul selles, et aktsiisitõusu ärajätmine ei too põhjapoolset piirikaubandust tagasi, mis on andnud ettevõttele suurema hoobi kui lõunapiiri kaubandus. "Varasemalt moodustas kaubandus põhjapiiril 25-30% õlle ja lahja alkoholi müügist, kuid nüüd on need numbrid kolm korda langenud," ütles ta.

Ainus variant on Noobi sõnul aktsiisimäärade alandamine. "Riik ootab sellel aastal 330 miljonit eurot aktsiisitulu. Seda ei tule. Meie ennustame, et see summa tuleb vähemalt 100 miljoni euro võrra väikem," ütles ta.

Eelmise aasta lõpus rääkis ka SuperAlko ja CityAlko poode pidava Aldar Eesti OÜ juht Riho Maurert, et turistide arv vähenes teisel poolaastal 20%. "Need turistid, kes soovivad reisilt alkoholi ka kaasa osta, siirduvad oste sooritama pigem Lätti,” märkis Maurer. Tema sõnul tähendas pühade saabumine varem alkoholikauplustele müügi 30–40% kasvu, ent viimastel aastatel seda enam pole. „Meie Läti alkoholikaupluste müük pühade ajal aga kahekordistub tavakuudega võrreldes. Eestimaalaste ja Soome turistide käitumine on siin sarnane.”