A. Le Coq-i juht Tarmo Noop kurtis, et alkoholiseaduse kobareelnõu kohta leiab informatsiooni ainult ajakirjandusest, sest majandusministri jutule pääseda ei õnnestu.

„Absurdsuse tipp on see müügikoha üldpinna reegel – alla ja üle 600 ruutmeetri,“ ütles ta. „Ma saaks aru, kui jutt käiks müügikohtade müügipinna suurusest. Aga kui poe all on kelder või juures garaažid, ladu – miks see peaks puutuma poe suuruse arvestusse?“

Samuti ei saa Noop aru, kuidas peavad kauplused varjama alkohoolseid tooteid nii, et see müügisaali ei paista.

„Samuti ei saa ma aru reklaamist, kus võib olla vaid pakend,“ ütles Noop. „Me olime sellega päri, et kaotame ära elustiilireklaamid – jätame inimesed välja ja alles jääks vaid toote ja tooteomaduste reklaam. Tegemist on nüüd täisreklaamikeeluga, vähemalt teles, sest sellistel tingimustel ei saa alkohoolseid jooke reklaamida.“

„Ei saa aru sotsiaalmeedias reklaamikeelust,“ rääkis ta. „Et isegi kui võtta sotsiaalmeedias maha õlletehase koduleht, siis mida me peame tegema, kui mõni Facebooki kasutaja postitab A Le Coq-i pildi? Kuidas me peame käituma ja kuidas me saame selle eest vastutada?“

Lisaks tõi ta välja kodumaise tootja ebavõrdsesse olukorda paneku, sest näiteks Heinekeni võib sotsiaalmeedias oma õllereklaame teha ja neid võib ka Eestis jagada, kui Eesti tootjad seda teha ei või, vähemalt mitte Eestis.

„Multipakendis alkoholi ostmine ei tohi olla soodsam kui üksiku joogi ostmine on tohutu ülereguleerimine, kus riik sekkub kaupluste hinna- ja sortimendipoliitikasse,“ jätkas Noop. „Kui eesmärgiks on vähendada alkoholi müüki ja tarbimist, võib selle tagajärjeks olla olukord, kus poekettides kaob üksikpakendis alkohol üldse müügilt. Siis saavutataks vastupidine olukord.“

„See eelnõu on täielik lahmimine, osapooltega täiesti läbi arutamata,“ rääkis Noop. „Varem kaasati meid vähemalt moe pärast diskussiooni. Enam mitte. Oleks saanud arutada, et mis on võimalik ja mis on tehniliselt võimatu.“

Poliitikutele soovitas Noop käia Läti piiril ja vaadata, mis seal toimub, kui numbreid ei usuta. Eelmisel aastal vähenes Eestis lahja alkoholi turg üheksa miljoni liitri ehk kümne protsendi võrra, rääkis ta. See on kolinud Lätti. Lisaks lahjale alkoholile ostetakse ka kaasa kanget alkoholi.

„Eriti huvitavaks läheb olukord 1. juulist, kui Eestis jõustub lahja alkoholi aktsiisitõus,“ hoiatas Noop. „Siis on Eesti ja Läti alkoholiaktsiisi vahe kahekordne Taani ja Saksamaa vahelise aktsiisierinevusega, kus käib aktiivne piiriülene alkoostlemine.“

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitas valitsuse istungil eelnõu, mis lisaks varasematele piirangutele keelab alkoholireklaami sotsiaalmeedias. Suurpoed, mille üldpind on enam kui 600 ruutmeetrit peavad peitma alkoholi müügisaalis seina taha.

