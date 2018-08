A. Le Coqi müük kukkus kivina. Langust suutis veidi pidurdada kõigi aegade ekspordirekord

Ettevõtte juhi Tarmo Noobi sõnul kompenseeris müükide kukkumist oluliselt ekspordi tõus. Eksport kasvas esimesel poolaastal koguni 61%, 8,5 miljonilt liitrilt 13,7 miljoni liitrini. „Sisemaa ja põhjapiiri müügi kukkumise tasakaalustamiseks on meie müük oluliselt tõusnud lõunapiiril – esimese kuue kuuga koguni 5 korda,” lausus Noop.

Esimese poolaasta eksport oli A. Le Coqi jaoks läbi aegade parim tulemus ja moodustas kogumüügist tervelt 25%. Lisaks suurele ekspordikasvule Lätti kasvas müük muudele välisturgudele 50%. „Aktsiisipoliitika on toonud meile jõulise ekspordihüppe, mille üheks mootoriks on olnud õlle, siidri ja long drink’ide üha suurenevad müügid lõunapiiril, ning see tendents ei näi veel raugevat,” ütles Noop. Lisaks otsitakse põhjapiiri ja sisemaa müügi langusele kompensatsiooni ka muudelt turgudelt. „A. Le Coqi tooteportfellil on hea ekspordipotentsiaal ja tulevikus lisandub uusi eksporditurge kindlasti veelgi,” lisas Noop.

A. Le Coqi põhilised ekspordiartiklid olid erinevad õlled, siidrid ja long drink’id. A. Le Coqi peamised ekspordiriigid on Läti, Taani, Saksamaa, Tšehhi, Holland, Lõuna-Aafrika, Kreeka ja Venemaa. Kaugetest turgudest eksporditakse veel näiteks Austraaliasse, Taisse ja Kanadasse. Kokku ekspordib A. Le Coq 36 erinevasse riiki.