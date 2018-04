Aab: ootasin tagasiastumisega kuu aega selleks, et mitte segada riigi eelarvestrateegia kokkuleppimist

Kuigi riigihalduse minister Jaak Aab jäi politseile jääknähtudega autoroolis olemise ning kiiruseületamisega vahele juba üle kuu aja tagasi, esitas ta tagasiastumisavalduse alles täna. Aabi sõnul ei tahtnud ta segada riigi eelarvestrateegia arutelude edukat lõpuleviimist.

"Avalikustasin juhtunu nüüd, kuna mulle tehti eelmise nädala alguses teatavaks väärteomenetluse otsus, mille alusel määrati mulle karistuseks üks kuu juhtimisõiguse peatamist. Ma ei vaidlusta otsust, vaid tunnistan oma süüd. Ma ei avalikustanud juhtunut samal hetkel, sest ei soovinud oma käitumisega varju heita riigi eelarvestrateegia aruteludele. Samuti on mul kahju, et paratamatult toob see kaasa mainekahju valitsusele ja minu koduerakonnale," ütles Aab oma tänases avalduses.

Aabile määratud ühekuuline sõiduõiguse peatamine hakkab kehtima 26. aprillist. Teda on ka varem kiiruseületamise eest karistatud.