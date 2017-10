Aab tahab Ida-Viru töötavatele noortele 300 eurot kuus maksta

Eelmisel nädalal valitsuskabinetis arutusel olnud Ida-Viru programmi suuremaid ideid on hakata kõigile Ida-Virumaal tööle asuvatele kutsekooli- ja kõrgkoolilõpetajatele maksma vähemalt kümne aasta jooksul 300 euro suurust igakuist stipendiumi, kirjutab Põhjarannik.

Kabinetiistungil programmi esitlenud riigihalduse minister Jaak Aab rääkis Põhjarannikule, et kõikidele noortele, kes omavad kutsekooli või kõrgkooli tunnistust ja tulevad Ida-Virumaale tööle − ükskõik, kas riigiasutusse või eraettevõttesse −, maksaks riik stipendiumi 300 eurot kuus.

“Selline on plaan, selline on minu ettepanek. Ma väga loodan, et see leiab ka kinnitust,” sõnas Aab.