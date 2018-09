Aafrika immigrant võitis kaks korda järjest loto suurvõidu

ärileht.ee RUS

Ei pea olema statistik ja matemaatik, et aru saada, et suure lotovõidu tõenäosus on imeväike. Kaks korda suur summa võita on juba midagi ulmelist. Ja et asi oleks veel uskumatum, siis üks mees võitis kaks suurt auhinda vähem kui poole aastaga.