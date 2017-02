Aafrika riik Somaalia sai IMFilt abi ja vahetab välja ringluses juba närtsudeks kulunud rahatähed.

Kehtivad rahatähed on trükitud veerand sajandit tagasi. Suureks probleemiks on see, et enamuse ringluses olevatest rahadest moodustavad võltsingud, kirjutab Bloomberg.

Uued Somaali šillingid võivad ringlusesse jõuda juba tänavu, kus nad jäävad lisaks USA dollarile maksevahendiks ning asendavad vanasid rahatähti ja valeraha, ütles IMFi Somaalia juht Samba Thiam.

„Umbes 98 protsenti ringluses olevast rahast on valeraha,“ ütles Thiam. „Ülejäänud kaks protsenti ringluses olevast rahast on trükitud aastatel 1990-91 ja nad on väga halvas seisukorras.“

Somaalia kehv olukord pärineb aastast 1991, kui kukutati diktaator Mohamed Siad Barre ning maad võttis anarhia. Järgnenud islamistide mäss hävitas poliitilised ja majanduslikud institutsioonid. Riigi sisemajanduse kogutoodang inimese kohta kukkus aastas 435 dollarile, muutes riigi maailmapanga andmetel maailma vaesuselt viiendaks riigiks.

Väiksema nominaaliga rahatähtede trükiga alustades loodetakse taastada Somaalia keskpanga võime teostada rahapoliitikat. Kuigi keskpangal ei ole rahatrükkimiseks raha, aitavad teda toetajad kui valitsus on otsustanud, kas tahetakse võtta kasutusele valuutakomitee süsteem või vabalt kõikuv valuutakurss.

Somaalia kreeditorid nagu IMF, Maailmapank ja Aafrika Arengupank on valmis tühistama 5,3 miljardi dollarilise valitsuse võla, ütles Thiam. Laenude mahakandmine sõltub korruptsiooniga võitlemise edust, uue valuuta käibele laskmisest ja rahapoliitikast.

„Takistusi on, kuid üldiselt on kreeditoridel tahe kanda sobival ajal maha Somaalia võlg,“ ütles Thiam.

Kuue miljardi dollariline majandus võib tänavu kasvada 2,5 protsenti võrreldes läinud aasta 3,7 protsendise majanduskasvuga, prognoosis IMF. Majanduse kogutoodangust annab 40 protsenti põllumajandus ning peamine ekspordikaup on kaamelid, mis viiakse Pärsia lahe maa riikidesse.

Majanduse arengut toetavad buumid ehituses, telekommunikatsiooni vallas ja investeeringud sadamaarendusse ja teede ehitusse. Samuti on Somaalia veed kalarohked.

Somaalia majandus saab suurt toetust välismaal elavatelt somaallastelt, kes kannavad riiki aastas umbes 2,3 miljardit dollarit.

Veebruaris presidendiks valitud Mohamed Abdullahi peab pidama sõna korruptsiooniga võitlemisel, ütles Thiam. Berliinis asuva Transparency Internationali andmetel on Somaalia maailma kõige korrumpeerunum riik.