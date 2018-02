Aasia aktsiaturud on täna verised

Eile taas USAst alguse saanud börsikukkumine lainetas Aasiasse, kus näiteks Hiinas kukkus aktsiaturg täna kuus protsenti.

See on Hiina aktsiaturule kahe aasta halvim päev. Börsilanguse põhjus on jätkuvalt hirm, et USA intressimäärad tõusevad. Samuti halvendas investorite kindlustunnet uudis, et USA valitsusasutused võivad jälle rahapuudusel tegevuse peatada, kuna neljapäevasest kokkuleppe saavutamise ajast lasti üle.

Hiina aktsiaturule andis languseks lisapõhjuse lähenev aastavahetus, milleks võetakse börsilt raha välja ning hirm, et finantsvõimendusega börsitehingutele võidakse nõuda lisatagatisi.

Jaapani aktsiaturg kukkus täna 2,9 protsenti, mis viis nädalase languse 8,6 protsendini. See on Jaapani investoritele halvim nädal alates 2016. aasta veebruarist.

„Aktsiaturu korrektsioonifaas võib kesta veebruari lõpuni või suisa märtsini,“ ütles Sumitomo Mitsui varahalduse vanemstrateeg Masahiro Ichikawa Reutersile. „USA pikaajalised võlakirjad peavad stabiliseeruma enne börsikorrektsiooni lõppu. Volatiilsuse tõus pani investoreid müüma, mis suurendas veelgi börside kõikuvust.“