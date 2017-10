Aasia läks miljardäride arvult USAst mööda

Eelmisel aastal läks Aasia USA-st dollarimiljardäride arvult mööda, selgub UBS Groupi uuringust.

Aasias lisandus 117 miljardäri ning kokku on neid 637, samal ajal kui USAs vaid 563, vahendab Bloomberg.

Maailma rikkaimate inimeste vara kasvas eelmisel aastal 17% kokku 6 triljoni dollarini. Seejuures kontrollivad sellest suurimat osa jätkuvalt ameeriklased- 2,8 triljonit dollarit. Aasia miljardäride vara maht on 2 triljonit dollarit.

UBS prognoosib, et Aasiast pärit miljardärid edestavad USA omasid juba järgneva nelja aasta jooksul.

UBS märgib, et selline areng on toimunud eelkõige tänu Hiina majanduse arengule: iga kolme nädala tagant ilmub seal taas uus miljardär. 75% kõikidest eelmise aasta uutest miljardäridest on pärit kas Hiinast või Indiast.