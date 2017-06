Aasia rikkuselt teine mees paneb 90-aastaselt juhiameti maha

Äritarkuse poolest Hongkongi supermeheks nimetatud Li Ka-shing plaanib tuleval aastal pensionile minna.

Hongkongi rikkaim mees, kes vanaduse poolest on Aasias teisel kohal, plaanib jätkata ettevõtte nõunikuna, kirjutab Bloomberg.

Miljardär Li Ka-shing rääkis ettevõtte juhtidele, et ta plaanib tuleval aastal panna maha CK Hutchison Holdingsi nõukogu esimehe ameti, kirjutas Wall Street Journal. Leht kirjutas, et kuigi ta täpsemat tagasiastumise ajast ei rääkinud, juhtub see tõenäoliselt tuleva aasta juulis, kui ta saab 90-aastaseks.

Ärihai on andnud teada kavatsusest, et annab üle kontrolli oma ettevõtete üle oma vanimale pojale. Li varandus ulatub 32,6 miljardi dollarini.

Hiinas sündinud mees magas Hongkongi pagenuna tehasepõrandal, kuid ehitas üle üleilmse äri, kuhu kuuluvad pilvelõhkujad, mobiilsideoperaatorid ja sadamad. Esimese varanduse teenis ta plastiklust lilliede tootmisega. Tänapäeval tegeleb tema äriimpeerium jaekaubanduse, energeetika, telekommunikatsiooni, meedia ja biotehnoloogiaga. 2016. aastal oli tema firmade palgal 50 riigis 270 000 töötajat.