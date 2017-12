Aasta advokaat: prokuratuur tuleks ära kaotada, riik võiks tellida süüdistamise ja kohtus esindamise teenust advokaatidelt

Eile aasta advokaadi aunimetuse pälvinud vandeadvokaat Paul Keres ütles rahvusringhäälingu raadiosaates "Agenda" vastuseks küsimusele, mida tema Eesti õigussüsteemis muudaks, et kaotaks ära prokuratuuri kui institutsiooni.

"Mind lüüakse selle eest kindlasti risti," muheles vandeadvokaat Paul Keres ERR-i raadiosaates.

"Minu arvates ei pea meil tingimata olema riiklikku süüdistusfunktsiooni omavat institutsiooni nagu prokuratuur. Riiklikku süüdistust võiks täiesti vabalt esitada ka advokatuuri liige, ehk et riik tellib advokatuurilt süüdistuse esitamise ja riiki kohtus esindamise teenust. Mõnedes riikides see süsteem toimib ja toimib hästi.

See tagab, et kohtus on mõlemad pooled täiesti võrdsed kohtu ees. Praegu on riigil ikkagi oluliselt suuremad ressursid," rääkis Keres. "Aga see on lihtsalt üks minu fantaasiatest."