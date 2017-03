Aasta ettevõtja: makse peab hakkama koguma ka robotite töölt

Arno Küti sõnul ei ole kaugel aeg, kus paljud eramajade elanikud saavad oma postisaadetised kätte just nii. Eriti tänulikud on USA kliendid.

Eesti tulevik on lihtsamates töödes inimestest mitu korda efektiivsemad robotid, usub Cleveroni juht Arno Kütt.

Arno Kütt ja Peep Kuld on loonud ettevõtted, mis on pankade vastuseisu kiuste omas valdkonnas suurt edu saavutanud. Cleveron teeb seda lausa maailmatasemel ja nende tooteid kopeeritakse nii Venemaal kui ka Hiinas. ON24 on aga suutnud teha midagi, mida mujal maailmas selles valdkonnas pole suudetud. Mõlema ettevõtte üks omanikke Arno Kütt ütleb, et Eesti ei peaks väljast palju töötajaid sisse tooma, vaid keskenduma hoopis robotitele.