Aasta mõjukaim teema Eestis: maksumäslemine jääb kauaks meelde

Üllataval kombel ei peetagi lõppeva aasta suurimaks teemaks tööjõupuudust, sisserännet või alkoholiaktsiisi tõusu, vaid hoopis probleemi, millega ühiskond järgmisel aastal teravalt silmitsi seisma peab.

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov ja kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts võtsid raadiosaates „Poliitikute töölaud“ kokku lõppeva aasta ja arutlesid, millised olid 2017. aasta mõjukamad ning enim meelde jäänud poliitilised otsused, kirjutab Äripäev.

Mõlemad tõdesid, et selle aasta üheks peamiseks märksõnaks on muutlik maksukeskkond. „Viimase kümne aasta jooksul pole kindlasti nii palju erinevaid märksõnu seoses maksuteemadega üleval olnud kui tänavu. See on märgiline,“ ütles Mait Palts.

Allikas: Äripäev