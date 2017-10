Aasta nooreks ettevõtjaks pärjati Kristel Kruustük

2017. aasta Noor Ettevõtja on Kristel Kruustük, kes ehitab üleilmset tarkvaratestijate võrgustikku Testlio ja inspireerib Eesti noori suurelt mõtlema.

„Avatud ja konkureerivas maailmas läbi löömiseks on meil vaja senisest rohkem suhtluspraktikat, enesekindlust, julgust enda ideedest rääkida, kaasosalisi leida ja oskusi oma plaane ellu viia. Kuid mitte kunagi ei ole võimalik saavutada edu, kui ei julgeta astuda esimest, kõige raskemat sammu, kuni ei ole kogetud, et ideed tekivad tegutsedes, mitte oodates,“ ütles president Kersti Kaljulaid. „Tänased võitjad on just uue aja väärtusi kandvad ettevõtjad,“ lisas ta.

„Noore ettevõtja preemia konkursi eesmärk on leida ja tunnustada Eesti noori ettevõtjaid ja tegevjuhte, et motiveerida neid endid kui ka teisi noori ettevõtjaid mõtlema veelgi suuremalt,“ ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Selle aasta parimate kandidaatide hulgas oli nii IT-, tööstuse, turisminduse, põllumajanduse kui muude valdkondade esindajaid, kes kõik vääriksid tunnustamist. Samas tõestas tänavune konkurss taaskord, et Eestis on väga palju ettevõtlikke noori, kes on oma tugevustega juba praegu jätnud jälje Eesti ettevõtlusmaastikule, kes ei looda vaid kellegi teise abile, tegutsedes ise, ning aitavad Eestist edukamaks muuta tulevikuski,“ sõnas Palts.

„Kui ma vaatan Swedbanki laia kliendibaasi, siis näen, et Eesti ettevõtetel läheb üldiselt hästi. Ja see tähendab, et hästi käib ka Eesti majanduse käsi,“ sõnas Robert Kitt, Swedbanki juht Eestis. „Pärituules sõites peaksime siiski meeles pidama, mis on meie väikese ja välistele mõjudele avatud majanduse edu võtmeks. Selleks võtmeks on mitmekesisus. Et ennast riskide vastu kõige paremini kindlustada, on meil vaja nii suurkorporatsioone kui mikroettevõtteid, nii pikaajaliste traditsioonidega ettevõtteid kui start-up’e ja seda kõike võimalikult erinevatest tööstusharudest. Tunnustagem uusi tegijaid ja pidagem meeles mitmekesisust.“

Kristel Kruustük on 28-aastane särav ja võimalusi õhust haarav ettevõtja, kes nägi tarkvara testimises kitsaskohti ning otsustas asjale läheneda teisiti. Kristeli teekond ettevõtjaks sai alguse kirest ja tänu sellele on Kristelist saanud karismaatiline juht. Vaid mõne aastaga on Kristel viinud Testlio maailmakaardile. Ettevõttel on kontorid nii Eestis kui San Franciscos, kuid testijaid asuvad kokku 40 riigis. Kristel leiab kõikide oma toimetuste juures alati aega selleks, et toetada ja innustada noori inimesi oma valitud eluteel, osaledes erinevates noortele suunatud programmides nagu Superheroes, LEAP, Hüppelaud ja Digigirls.

Noore ettevõtja preemia 2017 esikolmikusse jõudsid lisaks Kristelile ka kaksikutest ettevõtte omanikud Ivar ja Janar Merilo Thorgate Management OÜst ning ettevõtte Estanc AS tegevjuht Mihkel Tammo.

Žüriis osalesid kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Swedbanki äripanganduse osakonna juht Aira Nigul-Lepp, Eesti Vabariigi presidendi majandusnõunik Heido Vitsur, Estraveli tegevjuht Anne Samlik ning eelmise aasta noore ettevõtja preemia laureaat ja ettevõtte Taxify OÜ tegevjuht Markus Villig.

Swedbank ASi välja pandud 5000 euro suurune preemia anti välja juba kolmandat korda. Konkurssi korraldavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Swedbank AS ning algatust toetab president Kersti Kaljulaid.