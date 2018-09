Aasta olulisim majandusprognoos: majanduse seis on hea, aga leida tuleb 50 miljonit lisaeurot

Suvine rahandusministeeriumi prognoos tekitab elevust, sest selle järgi hakkab valitsus koostama järgmise aasta riigieelarvet. Milline on meie riigi rahaline olukord? Üldiselt on majanduse seis hea, kuid ohte ja küsitavusi leiab mitmest kohast. Reformierakondlane ja endine rahandusminister Aivar Sõerd taob endiselt heal ajal kulutamise trummi, mida ministeerium pareerib. Küll aga nendib valitsus, et järgmisel aastal on eelarve tasakaalu jaoks vaja leida katteallikad 50 miljonile eurole.

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles prognoosi tutvustusel, et Eesti majanduse mõõdukas ja tasakaalukas kasv jätkub. Eelarves on oodata ülelaekumist ja maksulaekumiste kasvu. Kuna kevadises eelarvestrateegias lepiti kokku eelarve struktuurne tasakaal ning tulu- ja kuluprognoosid on suve jooksul muutunud, tuleb valitsusel eesmärgi saavutamiseks lähinädalatel tööd teha.