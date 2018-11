Aastaga on Ida-Virumaal jäänud töötuid 700 võrra vähemaks

Viie aasta võrdluses on töötuse osakaal langenud 13,4 protsendilt 8 protsendile, olgugi et juurde on tulnud töövõimekaoga kliente, keda on praegu arvel ligi 1900. Pikaajaliste töötute arv on viie aastaga vähenenud 7000-lt 2000-le.

Kui septembris langes töötute arv maakonnas esimest korda viie aasta jooksul alla 5000 piiri, siis alanud küttehooaeg kergitas selle arvu taas kõrgemale.

Samal ajal on pidevalt tulnud juurde töökohti, mida klientidele vahendada, praegu on Ida-Virumaal pakkumisel tuhatkond töökohta eri sektorites.

Loe lähemalt Põhjarannikust.