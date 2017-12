Aastaga sai oksendavast siilist maitsekas rändrahn

Delfi kirjutas esmaspäeval, et irvhammaste pilkeobjektiks muutunud rohelised „brändrahnud” on tänaseks tähelepandamatult maitsekamaks disainitud. Võiks lausa öelda, et nende vorm läheneb platoonilisele – nelinurk ja ring. EAS aga kinnitab, et 250 000 eurot maksnud Eesti brändi tööriistakasti osaks olevate rahnude kuju ei muudetud otseselt meedia ja rahva kriitika pärast, vaid tegu on loomuliku arenguga.