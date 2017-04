Aastaid tagasi võetud eluasemelaenu marginaale tuleb pangas alla kaubelda

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark rõhutab, et kui aastaid tagasi võetud eluasemelaenu riskimarginaal on oluliselt kõrgem kui praegustel laenudel, tuleks proovida marginaali pangas alla kaubelda.

Võib juhtuda, et laenuvõtja avastab, et tema aastaid tagasi võetud eluasemelaenu riskimarginaal on oluliselt kõrgemal kui laenudel, mida praegu väljastatakse. Sellisel juhul tasub uurida, kas laenuvõtjal on võimalik oma laenu intressi riskimarginaali allapoole kaubelda.

Riskimarginaali allakauplemise põhjuseks võib olla ka laenuvõtja paranenud majandusseis, näiteks kasvanud sissetulek või laenuandja riskide maandamine läbi selle, et osa laenust on juba tagasi makstud.

Vajadusel võib laenuvõtja mõelda sellelegi, et viia laen üle teise panka, kus talle pakutakse soodsamaid tingimusi. Kui olemasolev laenuandja riskimarginaali alandamisega lepib, küsib ta laenulepingu muutmise eest tõenäoliselt tasu.

Laenu teise panka üleviimisega kaasnevad notari tasud ja riigilõivud, mis on seotud hüpoteegi üleandmisega. Samuti küsib uus pank üsna tõenäoliselt uut laenulepingu tasu. Seega on laenulepingu uude panka üleviimise kulud suuremad ja seda tasub teha eelkõige siis, kui võit intressimäära langusest on märgatav.

Laenuvõtja jaoks sõltub riskimarginaali vähendamise eest makstava lepingutasu majanduslik mõttekus sellest, kui suur marginaali alandamine on tal laenuandjalt võimalik välja kaubelda.