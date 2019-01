Aastakümneid lihunikuna töötanud naisel on päevi, kus töö tegemine on valuvaigistiteta võimatu. Tööst ta aga ei loobu

"Kokad, pagarid, kondiitrid, toiduainete töötlejad ja operaatorid ning teised selle valdkonna töötajad puutuvad oma töös kokku inimese organismile ebasobiva mikrokliimaga, raskuste käsitsi teisaldamisega, sundasendis töötamisega ning tihti ka korduvate liigutustega," kirjeldatakse portaalis.

Kõik need tegurid on aga ka kõige sagedasemad kutsehaiguse põhjustajad, millega on tihedalt puutunud kokku ka lihunikuna töötav keskeas naisterahvas.

Kuigi ta on 1990. aastast alates vähemalt seitsme erineva tööandja juures töötanud, on töö iseloom ja -tingimused jäänud igal pool sarnaseks: külmas töökeskkonnas liha töötlemine, tükeldamine ja pakkimine.

Töötervishoiu alaste nõuete järgimine nõrk

Selleks hetkeks, kui tööinspektsioon asus naise kutsehaigusse haigestumist uurima, selgus, et tööandja töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes oli puudulik. Ettevõtte oli küll tellinud väga põhjaliku töökeskkonna riskianalüüsi, kuid tööandja ise ei olnud nende ettepanekutega tutvunud.

Tööandja hakkas töökeskkonna riskianalüüsi vastu huvi tundma alles pärast inspektori külastust, sest teadupärast tekib kutsehaigusse haigestumise korral töötajal õigus saada rahalist hüvitist. Töökeskkonnaspetsialisti kohustusi täitis antud juhtumis tööandja ise.

Ettevõttes oli toore liha töötlemise hügieeninõuetele vastavalt tööruumide temperatuur 12°C. Lisaks sellele toimus tööülesannete täitmine ebamugavas kehaasendis kuna töökohtade ergonoomilisusele ei osanud keegi tähelepanu pöörata. Teatud töölõikudel tuli käsitsi tõsta raskusi: lambarümpasid, sea poolrümbad, veiseribisid ja eri kaaluga kastid.

Töötab sel töökohal edasi