Aastas tekib ligi 1000 programmeerimisfirmat

Selle aasta esimese kaheksa kuuga on loodud juba 635 ettevõtet ning kui uute ettevõtete loomine sellise tempoga jätkub, võib 2018. aastal loodud uute ettevõtete arv hakata lähenema 1000 piirile, selgus Äripäeva infopanga koostatud programmeerimise konkurentsiraportist.

Kõrget esmakatsetajate arvu pani imeks ka infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu president Ivo Suursoo.

Ta märkis, et kui kõrvutada loodud firmade arvu töötajate arvu kasvuga 978 inimese võrra 2017. aastal, siis võib öelda, et enamik on ühe asutaja ettevõtted.

“See on ka väga loogiline, kuna sisenemise barjäär on madal ja ideid, mis probleeme tarkvara arendusega lahendada, on palju, siit ka palju katsetajaid,” tõdes ta ja lisas, et huvitav oleks statistikas teada ka seda, kui suur osa alustanud ettevõtteid töötab aktiivselt kauem kui 1–2 aastat.

