Aastate pikkusest püksirihma pingutamisest on kõrini. Soomlased nõuavad taas palgatõusu

Euroala kiireima esimese kvartali majanduskasvuga Soome on kriisist väljas ja aastate pikkuste kokkuhoiupoliitika järel nõuavad Soome ametiühingud taas palgatõusu.

Kui Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi otsib kohta, kus on märke palgatõususurvest, võiks vaadata kaugele Põhja, kirjutab Bloomberg.

Soome töötajad nõuavad nüüd palgatõusu, öeldes, et nemad tahavad oma õiglast osa arvestades ekspordi paranemist.

Soomlased on teinud pikemaid tööpäevi ja loobunud isegi riiklike pühade vabadest päevadest, et täita valitsuse ootuseid. Need pingutused aitasid tõmmata Soome välja kolm aastat kestnud majandussurutisest. Nüüd on õhus tunda aastate raskemaid palgaläbirääkimisi.

Soome tööstusel läheb paremini ja eksport kasvab taas, ütles Soome paberitööstuse ametiühingu juht Petri Vanhala. See ametiühing esindab 36 400 töötajat. See tähendab, et midagi peaks ka tulema töötajate taskusse, lausus ta.

Vanhala ja teised ametiühingute esindajad on valinud võitluseks aega väga hoolikalt. Ekspordikasv ületab suuremat osa prognoose. Soome suurtööstused on suurendanud kasumeid. Samas on viie aastaga soomlaste palgad kasvanud kõigest kuus protsenti.

Äridel peaks olema võimalik maksta keskmisele töötajale rohkem, lausus Vanhala. Tema sõnul on ametiühingutel vaid mõistlikud nõudmised ning hulluks ei minda, lausus ta.

Teisel pool läbirääkimiste lauda olevad tööandjad on ettevaatlikud. Nende sõnul on Soome majandus jätkuvalt haavatav, mistõttu võib käest minna saavutatud konkurentsivõime paranemine.

Loe veel

„Vajame pikaajalist majanduskasvu, mida ei tohiks ära rikkuda tulevatel palgaläbirääkimistel,“ ütles Soome tööstuskonföderatsiooni EK juht Jyri Hakamies. „Majandusprognoosid ei parane, vaid lähevad lähiaastatel kehvemaks.“

Konkurentsivõime osas on Soome ikka maas põhikonkurentidest. EK hiljutise analüüsi kohaselt on Soome tööjõu ühikkulu ikka ühe protsendi võrra Rootsist kõrgem ja Saksamaa ühikkulust on Soome viis protsenti kehvem.

Soome majanduse kogutoodang on jätkuvalt madalam kõigi aegade kõrgemast tasemest kümmekond aastat tagasi, kui maailma mobiiliturul domineeris Nokia ja eksport Venemaale kasvas.

Loodetakse, et valitsus sekkub ja täidab ootuste ja võimaluste vahe maksusoodustustega.

Soome rahandusminister Petteri Orpo ütles läinud teisipäeval, et valitsus võib kärpida tulumaksu, et toetada töötajate ostujõudu. Tema sõnul võib langeda otsus augusti lõpuks eelarvekõneluste käigus.

„Tegime suuri ohverdusi töötades koos suurendamaks konkurentsivõimet,“ lausus ta. „Oleks pöörane, kui nüüd ei saadaks osa majanduskasvust.“