Aastatepikkune pingutus tasus ära: Farmi piimatooted pääsesid Rootsi turule

Alates tänavu augustikuust jõuavad Farmi piimatooted müügile Rootsi juhtivasse ICA toidukaupluste ketti, mille turuosa on on koduturul ca 40%. Rootsi on Soome kõrval teine Skandinaavia riik, kus Farmi piimatooted pääsevad suurte supermarketite püsivalikusse.

Soomlastele meeldib Farmi tooteist kõige enam Farmi kodujuust ja kreeka jogurt ning lahjad jogurtid. Rootsis alustatakse Eestis Parima Piimatoote 2018 ja Parim Toode Tervisele 2017 tunnustuse pälvinud Skyriga.

Viimase viie aasta jooksul, mil Farmi Piimatööstus võttis ekspordi kasvatamise üheks eesmärgiks, on ekspordi osakaal kogutoodangust kasvanud 8%-lt 14%ni. Skandinaavia on ettevõtte jaoks üha olulisem eksporditurg. Farmi ekspordijuht Annika Kõiv kinnitas, et Skandinaavia turgudele jõudmiseks tuleb olla äärmiselt kannatlik ja visa. „Sa pead olema piisavalt suur, piisavalt hea ning sa ei tohi teha ainsatki viga. Su ajalugu peab olema laitmatu,“ ütles Kõiv.

Farmi on juba aastaid käinud Euroopa toidumessidel. Tänavu maikuus osales Farmi oma messiboksiga Euroopa suurimal, Amsterdami Private Labeli toidumessil juba üheksandat korda. „See, et sa oled Amsterdami messil igal aastal väljas, on selgelt usaldusväärsuse märk, mis näitab, et püsid turul, et sul on võimekust investeerida kaasaegsesse tootmisse ja uutesse toodetesse,“ rääkis Annika Kõiv.